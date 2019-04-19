Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 19.04.2019 22:20
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 23:05

515. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ekipte hüzün havası hakim!

Kanal D ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan 'da bu hafta hüzün havası hakimdi. Dizinin izleyicileri Ali'nin ölüp ölmediğini merak ediyordu. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair detaylar...

Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı yayında mı?

'ın son bölümünde ortalık iyice karıştı. Cuma günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümünde yaralanan Ali'ye neler olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, . bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış isimli genç peşindeki Oruç'tan kaçarken araba çarpar. Barış polislerimize ifade verirken peşinde kimse olmadığını iddia eder. Görüntüler ortaya çıkınca kan davalılarının peşinde olduğunu söyler.

HÜSNÜ, BARIŞ'IN EVİNE GİDİYOR

Hüsnü çocuğa acımıştır. Barış'ın amcası emniyete gelir ve Barış'ın yalan söylediğini anlatır. Hüsnü, Barış'ın evine, olanlardan habersizce gitmiştir. Barış, Hüsnü'yü vurmak için silahını doğrultur.

SELİN EKİPTEN AYRILMAK İSTİYOR

Selin, ekipten ayrılmak istemektedir. Engin Müdür'le konuşur ve tayinini ister. Mesut bu duruma çok bozulacaktır.

MEZİYET ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Meziyet, kızı Meryem'in Hüsnü ile barışmasına sinirlidir. Evi terk eder. Yolda kapkaça uğrar. Bu esnada Metin ve Tekin durumu fark eder. Bunun üzerine Meziyet Hüsnülerde kalmaya başlar. Evdeki herkesin tadını kaçırır.

ORUÇ'UN YERİ BULUNACAK MI?

Rıza baba eski suçlulardan iyiliği dokunduğu Ziya'nın yanına gider. Ziya'nın kızı geçmişte Rıza sayesinde uyuşturucuyu bırakmıştır. Ziya, Rıza'ya saygı duyuyordur ve Oruç'un yerini öğreneceğini söyler. Mesut, Oruç ve Nurdan teröristlerden kaçmıştır. Bir anda etraflarını arabalar çevirir. İçindeki adamlar Mesut, Oruç ve Nurdan'ı, Canan Hanım'ın yanına götürür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriArka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Ekipte hüzün havası hakim!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri