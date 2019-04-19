Arka Sokaklar'ın son bölümünde ortalık iyice karıştı. Cuma günlerinin sevilen dizisinin yeni bölümünde yaralanan Ali'ye neler olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış isimli genç peşindeki Oruç'tan kaçarken araba çarpar. Barış polislerimize ifade verirken peşinde kimse olmadığını iddia eder. Görüntüler ortaya çıkınca kan davalılarının peşinde olduğunu söyler.

HÜSNÜ, BARIŞ'IN EVİNE GİDİYOR

Hüsnü çocuğa acımıştır. Barış'ın amcası emniyete gelir ve Barış'ın yalan söylediğini anlatır. Hüsnü, Barış'ın evine, olanlardan habersizce gitmiştir. Barış, Hüsnü'yü vurmak için silahını doğrultur.

SELİN EKİPTEN AYRILMAK İSTİYOR

Selin, ekipten ayrılmak istemektedir. Engin Müdür'le konuşur ve tayinini ister. Mesut bu duruma çok bozulacaktır.

MEZİYET ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Meziyet, kızı Meryem'in Hüsnü ile barışmasına sinirlidir. Evi terk eder. Yolda kapkaça uğrar. Bu esnada Metin ve Tekin durumu fark eder. Bunun üzerine Meziyet Hüsnülerde kalmaya başlar. Evdeki herkesin tadını kaçırır.

ORUÇ'UN YERİ BULUNACAK MI?

Rıza baba eski suçlulardan iyiliği dokunduğu Ziya'nın yanına gider. Ziya'nın kızı geçmişte Rıza sayesinde uyuşturucuyu bırakmıştır. Ziya, Rıza'ya saygı duyuyordur ve Oruç'un yerini öğreneceğini söyler. Mesut, Oruç ve Nurdan teröristlerden kaçmıştır. Bir anda etraflarını arabalar çevirir. İçindeki adamlar Mesut, Oruç ve Nurdan'ı, Canan Hanım'ın yanına götürür.