ATV CANLI YAYIN

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kitleyen Hercai dizisinde bu hafta ortalık iyice karışacak. Miran ve Reyyan arasında yaşanacak olaylar izleyicileri ekran başına kitleyecek. Reyyan gerçeklerin peşine düşerek hiç ummadığı bir detayla karşı karşıya kalacak. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Hercai 6. son bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor.

YAREN ŞADOĞLU'NDAN YENİ PLAN

Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber. Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor. Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor.

ELİF, KONAKTA ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor. Her geçen gün öğrendiği gerçekler karşısında şoka uğrayan Elif, buna ne kadar dayanacak?

ŞEHRİYAR HANIM'I KİM GÖREVLENDİRDİ?

Azize Aslanbey, sevdiklerini kaybetmeye devam mı edecek? Konakta işe başlayan Şehriyar Hanım, kimin tarafından görevlendirildi?

MİRAN GÜNDEN GÜNE KAHROLUYOR

Miran intikamını alsa da, Reyyan'a olan aşkını kalbinden silemiyor ve günden güne kahroluyor. Reyyan ise duyduğu can alıcı gerçeklerin peşine düşüyor ve öyle bir şey öğreniyor ki...