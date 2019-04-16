ATV CANLI YAYIN

GÜNLERDİR KAYIPTI

5 Nisan tarihinden bu yana kendisinen haber alınmayan Dilek Şevik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Dilek Şevik hakkında yaşanan gelişmeler neler? Esrarengiz ölümün ardındaki gerçek ne?

MEHİR CİNAYETİNE Mİ KURBAN GİTTİLER?

Konya'da evlerin vahşice bir şekilde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen çifti mehir cinayetine mi kurban gitti?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan canlı yayınında!