Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 16.04.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 09:53

'da Dilek Şevik ve mehir cinayeti ile ilgili sürpriz gelişme! Hepsi 16 Nisan canlı yayınında

ekranlarında izleyici karşısına çıkan ile Tatlı Set, birçoğu film senaryolarını arattırmayacak konuları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Günlerdir kayıp olan Dilek Şevik'in cesedi bulunmuştu. Dilek Şevik hakkında yaşanacak yeni gelişmeler ne? Konya'da kızlarının gözü önünde vahşice bir şekilde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen, mehir cinayetine mi kurban gitti? Hepsi ve daha fazlası canlı yayında olacak. Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de!

ATV CANLI YAYIN

GÜNLERDİR KAYIPTI

5 Nisan tarihinden bu yana kendisinen haber alınmayan Dilek Şevik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Dilek Şevik hakkında yaşanan gelişmeler neler? Esrarengiz ölümün ardındaki gerçek ne?

MEHİR CİNAYETİNE Mİ KURBAN GİTTİLER?

Konya'da evlerin vahşice bir şekilde öldürülen Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen çifti mehir cinayetine mi kurban gitti?

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Nisan canlı yayınında!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı'da Dilek Şevik ve mehir cinayeti ile ilgili sürpriz gelişme! Hepsi 16 Nisan canlı yayınında
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri