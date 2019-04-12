Hercai dizisi kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran dizilerden birisi oldu. Şimdi dizinin izleyicileri merakla Hercai ile ilgili detayları araştırıyor. Hercai dizisinin Azat Şadoğlu'su Tansu Taşanlar kimdir sorusu merak edilen sorular arasında yer alıyor.

HERCAİ DİZİSİNİN AZAT ŞADOĞLU'SU TANSU TAŞANLAR KİMDİR?

Ahmet Tansu Taşanlar, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk dizi projesi Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı 2008 yapımı Küçük Kadınlar dizisi oldu.

Bir yandan tiyatro çalışmalarını sürdüren Ahmet Tansu Taşanlar, Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda, Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi, Bir Bulut Olsam ve Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer aldı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur'un kadrosuna sonradan dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar,dizide Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmayı sağlamaya çalışan avukat Nazım karakterini canlandırdı.

Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Azat Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır.

HERCAİ AZAT ŞADOĞLU KARAKTERİ HAKKINDA

Cihan ve Handan'ın oğludur. Şadoğlu soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır Azat. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.