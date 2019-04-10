Çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuzgun yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kuzgun ve Dila yeni bölümde ölümle burun buruna geldi. Heyecan dolu yeni bölümün sona ermesinin ardından birçok kişi merakla Kuzgun 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dila nikah sonrası, her şeye rağmen Kuzgun'la evlendiği için hırslıdır. Cihan depoya baskın yapıldığını ve Kartal'ın da orada olduğunu Kuzgun'a söyler.

KUZGUN KARTAL İÇİN ENDİŞELENİYOR

Kartal için endişelenen Kuzgun, soluğu Meryem'in kapısında alır. Teo'yu vurmuş olmanın şokunu üzerinden atamayan, pişmanlıklarıyla başbaşa kalan Kartal, ağır bir yıkım yaşamaktadır.

DİLA, KUZGUN'LA EVLENDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Dila, babası Rıfat'a gider ve ona, Kuzgun'la evlendiğini söyler. Rıfat, Dila'ya çok sert tepki verir. Dila, Kuzgun'la evlendiğini ailesine de açıklar. Haber evde bomba etkisi yaratır ve Kuzgun ile Ali arasında gerilimi yüksek bir kavga yaşanır.

KUDRET'İN PLANI NE?

Kudret'in bir planı vardır ve Dila'dan düğün yapmasını ister. Bora'nın yönlendirmesi ile Şermin; Meryem, Kartal ve Kumru'yu da düğüne davet eder. Bora ve Şermin'in gerçek niyetleri ise bambaşkadır. Düğün günü gelir. Kuzgun, gelinlikle gördüğü Dila'nın etkisinden hemen çıkamaz. Dila ile Kuzgun için duygularını bastırmak giderek zorlaşacaktır.

DÜĞÜNDEN SONRA ZOR OYUN!

Kuzgun ve Dila'yı düğünden sonra ise zor bir oyun beklemektedir. Zira, aynı evde yaşayacak ve gerçek bir evlilik yapmış gibi görünmeye çalışacaklardır. Kumru, Bora'nın sırrını araştırmaya devam eder ve gerçeğe adım adım yaklaşır. Kuzgun ile Dila istenileni yapmış, Behram'dan icazet almayı beklemektedir.

DERVİŞ GERÇEKLERİ HATIRLATIYOR

Derviş, girdikleri dünyanın gerçeklerini onlara tüm çıplaklığı ile bir kez daha hatırlatır. Kuzgun'un hayatının değdiği herkesi hedefine alan acımasız bir saldırı planı devreye girer. Kuzgun ve Dila'nın yanı sıra, ailelerinden birçok kişinin olduğu sırada silahlar patlar. Kuzgun 'Dila'yı, Dila 'Kuzgun'u kurtarmak için hamle yaptığında, biri kurşunların hedefinde kalacaktır.