SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baskın yapılan hücre evinde karşısında Yavuz'u bulan Derya bunca zamandır duyduğu tüm şüphelerde haklı çıkmanın hayal kırıklığını yaşıyordur. Büyük bir hesaplaşma içine giren Derya ve Yavuz ayrılığın eşiğine gelirler.
DRAGAN KARABATAK'I KULLANIYOR
Tim tarafından köşeye sıkıştırılan Dragan kaçış yolu olarak Karabatak'ı kullanır. Fakat yaptığı planla Tim'in atlattığını düşünürken yolun sonuna geldiğini anlayacaktır.
YAVUZ HER YOLU DENİYOR
Kurulacak terör devleti için planlarına devam eden Linda, kurulacak ülkenin başına getirilecek kişi olan El Muğdar'ı ülkeye sokmanın hazırlığı içindedirler. Fakat buna izin vermemek için Yavuz her yolu deneyecektir.
YAVUZ'U BEKLEYEN TEHLİKE NE?
Sorgu işleminin ardından Başsavcılığa sevk edilen Yavuz'u yolda bekleyen büyük bir tehlike vardır. Bunu fırsata çeviren Yavuz, Linda'nın planlarını altüst etmek için harekete geçer fakat bu durum Derya'yı zora sokacaktır.
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