Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Söz yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicilerin karşısına çıktı. Aksiyonun dorukta olduğu yeni bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Söz 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yavuz yeni bölümde Derya'ya yaptığı her şeyi itiraf ediyor.

Baskın yapılan hücre evinde karşısında Yavuz'u bulan Derya bunca zamandır duyduğu tüm şüphelerde haklı çıkmanın hayal kırıklığını yaşıyordur. Büyük bir hesaplaşma içine giren Derya ve Yavuz ayrılığın eşiğine gelirler.

DRAGAN KARABATAK'I KULLANIYOR

Tim tarafından köşeye sıkıştırılan Dragan kaçış yolu olarak Karabatak'ı kullanır. Fakat yaptığı planla Tim'in atlattığını düşünürken yolun sonuna geldiğini anlayacaktır.

YAVUZ HER YOLU DENİYOR

Kurulacak terör devleti için planlarına devam eden Linda, kurulacak ülkenin başına getirilecek kişi olan El Muğdar'ı ülkeye sokmanın hazırlığı içindedirler. Fakat buna izin vermemek için Yavuz her yolu deneyecektir.

YAVUZ'U BEKLEYEN TEHLİKE NE?

Sorgu işleminin ardından Başsavcılığa sevk edilen Yavuz'u yolda bekleyen büyük bir tehlike vardır. Bunu fırsata çeviren Yavuz, Linda'nın planlarını altüst etmek için harekete geçer fakat bu durum Derya'yı zora sokacaktır.