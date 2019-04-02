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  • 02.04.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 20:34

dizisi ne zaman? Oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor!

ATV ekranlarında yepyeni bir dizisi ekranlara gelecek. Dizinin tanıtımları izleyen izleyiciler dizisi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. ve konusuyla şimdiden dikkat çekti. İşte diziye dair detaylar...

Zengin ve Yoksul dizisi ne zaman?

dizisi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin tanıtımını izleyen izleyiciler merakla başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Zengin ve Yoksul dizisi için geri sayım başladı. Peki, kimler? İşte Zengin ve Yoksul dizisine dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle 7 Nisan akşamı izleyici karşısına çıkacak.

ZENGİN VE YOKSUL KONUSU

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul'un yapımcılığını NTC Medya, Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu, Yelda Eroğlu ve Hatice Meryem'in kaleme aldığı, dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Çok yakında atv'de ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, farklı iki ailenin öyküsünü anlatacak.

ZENGİN VE YOKSUL OYUNCULARI

Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkilemeye hazırlanan dizide Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan ve Sacide Taşaner gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.

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