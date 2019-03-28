Çarpışma 16. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen Çarpışma'nın yeni bölümü izleyicilerin dikkatini çekti. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. İzleyiciler şimdi merakla Çarpışma 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Çarpışma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif'le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız'ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir.

VELİ STRES ALTINDA

Cansız'ın, Kadir'in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli'nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir.

DEMİR VE YAKUP'TAN BÜYÜK KUMPAS

Zeynep'in en büyük sürprizi ise, Kadir'in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur. Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup'un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur.

CANSIZ PLAN YAPIYOR

Kadir'in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir'i ölüme adım adım gönderecektir. Kadir'in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli'nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız'ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.