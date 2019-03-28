Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu dizisi perşembe saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Avlu'nun yeni bölümünde Zerrin yaptıklarıyla kendisine karşı büyük bir kalabalık topladı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Avlu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz, gözünü karartmış tehlikeli sularda yüzmektedir. Azra ise kendini hiç beklemediği bir tehlikenin ortasında bulur. Yavaş yavaş karşısında toplanan kalabalığın farkında olmayan Zerrin, Deniz'den aldığı darbeyi avantaja çevirmeyi başarabilecek midir?

DENİZ'İN DÖNÜŞÜ AVLU'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Deniz'in dönüşü avluda kopmak üzere olan kıyametin önüne geçmiştir. Bu aynı zamanda Kudret'in geçici zafer sarhoşluğunun da sonudur.

DENİZ BİR ŞEYLER PLANLIYOR

Azra, dışarıda canı pahasına hedeflerinin peşinden koşarken içeride de Deniz bir şeyler planlamaktadır. Bu sırada tüm gözler Zerrin'in gizemli karanlığına yönelmiştir.