Söz 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz'ün yayınlanan son bölümünde Avcı'nın vurulması herkesi derinden etkilemişti. İzleyiciler yeni bölüm için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Star TV'de yayınlanan Söz'ün yayınlanan yeni bölüm fragmanında, ekip operasyona gidiyor köşeye sıkıştırdıkları terörist bir kişiyi rehin alıyor. O sıra 'Görüş açın nasıl Avcı' sözleri duyuluyor. Peki, Söz Avcı ölüyor mu? İşte Söz 75. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ AVCI ÖLÜYOR MU?

Söz'ün yayınlanan fragmanında Avcı'nın ölmediği bilgisi veriliyor. Ancak Avcı'nın kendisi tam gösterilmiyor. Buna göre 'Avcı ölecek mi' sorusu yeni bölümde belli olacak.

İşte Söz 75. yeni bölüm fragmanı;

SÖZ'ÜN 75. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Terör devleti için planlarına hız veren Dost, Linda ve Dragan'a kurulacak ülkenin tarihini verir. Bu sırada Türkiye'yi içerden karıştıracak suikastlar için plan yapmaktadır.

Tim, Dragan'ı ortadan kaldırmakta kararlıdır fakat o sırada Dragan'ın yanında olan Karabatak kurulması planlanan terör devleti hakkında kritik bilgiler ele geçirmek üzeredir. Tim hamle yapmak için Karabatak'tan gelecek haberi bekler ama Karabatak'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

Yavuz hücre evlerine yaptığı baskında şok edici bir suikast bilgisi elde eder; Eylem'in hayatı tehlikededir…

Yavuz gerisinde cesetler bıraktığı hücre evinden hızla ayrılırken karşısında Derya'yı bulur. Artık geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmişlerdir…