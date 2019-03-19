Rick ve Morty adlı dizi animasyon televizyon dizisidir. Rick ve Morty dünyanın birçok kişi yerinde izleyiciler tarafından takip ediliyor. Şimdi birçok kişi merakla Rick ve Morty'den hangisi dede, hangisi torundur sorusuna yanıt arıyor. İşte o sorunun yanıtı...

RİCK VE MORTY'DEN HANGİSİ DEDE, HANGİSİ TORUNDUR?

Rick Sanchez

Beth Smith'in babası ve Morty'nin dedesi (anne tarafından) olan dâhi bir bilim insanıdır. Çeşitli ruhsal hastalığın belirtilerini gösteren ve zamanını değerli olarak gören son derece entelektüel bir karakterdir. Okul, evlilik ve hatta aşk gibi sıradan insanların hayatında yer alan şeylerden kaçınır.

Morty Smith

Tam adı Mortimer "Morty" Smith, Sr.dır. Rick iyi kalplidir fakat kolayca üzülen 14 yaşındaki torunu Morty, sık sık Rick'in maceraları içine sürüklenir. Morty, Rick'in planlarını takip etmeye isteksizdir ve Rick durumları düzeltmek için alışılmışın dışındaki yöntemleri kullandığı için Morty bunun sonucunda sık sık travma geçirir.

RİCK AND MORTY DİZİSİ HAKKINDA

Rick and Morty Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından oluşturulan bir animasyon televizyon dizisidir. Dizide Chris Parnell, Spencer Grammer ve Sarah Chalke'in yetenekli sesi başroldeki karakterleri seslendirken diğer karakterleri Roiland seslendirir. Dizinin ilk halleri Roiland tarafından Channel 101 film festivali için hazırlanmıştır.