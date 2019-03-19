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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Zeki'nin son hedefi Hızır Çakırbeyli oluyor. Zeki'nin Ömür Façalı'yı kaçırması ortalığı iyice karıştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 129. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizin üst kısmında bulabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 129. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur.

ÖMÜR FAÇALI KAÇIRILIYOR

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

"SALDIRININ BEDELİNİ, TÜM ÇAKIRBEYLİ AİLESİ ÖDEYECEK!"

Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir.

ÜNAL'IN YENİ ANLAŞMASI ÇAKIRBEYLİLERİ RAHATSIZ EDİYOR

Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.