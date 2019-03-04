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  • 04.03.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 04.03.2019 23:23

ve hangisinin türleridir?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı 'de dikkat çeken bir soru soruldu. Yarışmacıya " ve hangisinin türleridir?" sorusu yöneltildi. İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

Canfes ve muslin hangisinin türleridir?

Her hafta pazartesi ve cumartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan 'de sorulan sorular izleyiciler tarafından büyük merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanan yarışmada yarışmacıya " ve hangisinin türleridir?" sorusu yöneltildi. Şimdi birçok kişi merakla bu sorunun yanıtını arıyor. İşte merakla araştırılan Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE MERAK EDİLEN SORU

Soru: Canfes ve muslin hangisinin türleridir?

a)Meyve

b)Tatlı

c)İlaç

d)Kumaş

Doğru Cevap: D(Kumaş)

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