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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:34

canlı yayında 'ın bebeğiyle ilgili Mezarlıklar Müdürlüğü'nden şok eden yanıt! 24 Ocak

canlı yayınında, 35 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini arayan 'a İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nden ne yanıt gelecek? Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 1984 yılında yaşanan olayın gerçekleri gün yüzüne mi çıkıyor? Birgül Yartım 1984 yılında bebeğini dünyaya getirdi ancak 3 gün sonra evladının öldüğünü öğrendi. Bebeğinin öldüğüne inanmayan Birgül Yartım, 35 yıl sonra bebeğini bulma ümidiyle Müge Anlı'dan yardım istiyor. Peki, Birgül Hanım'ın bebeğine ne oldu? Birgül Hanım kimi neden suçluyor? İşte Anlı canlı yayınında şok eden gerçekler...

canlı yayında 35 yıl sonra gerçekler gün yüzüne mi çıkıyr? Doğumdan üç gün sonra bebeğinin öldüğünü öğrenen , 35 yıl sonra Müge Anlı ve ekibinden bebeği bulmak için yardım istedi. Birgül Yartım, bebeğinin ölmediğini ve görümcesi ile kayınpederinin bir iş çevirdiğini düşünüyor. Peki, Birgül Yartım'ın bebeğine ne oldu? ında İBB Mezarlıklar Müdürlüğünden ne yanıt gelecek? İşte Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler... Atv

ATV CANLI YAYIN

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