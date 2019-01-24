Müge Anlı canlı yayında 35 yıl sonra gerçekler gün yüzüne mi çıkıyr? Doğumdan üç gün sonra bebeğinin öldüğünü öğrenen Birgül Yartım, 35 yıl sonra Müge Anlı ve ekibinden bebeği bulmak için yardım istedi. Birgül Yartım, bebeğinin ölmediğini ve görümcesi ile kayınpederinin bir iş çevirdiğini düşünüyor. Peki, Birgül Yartım'ın bebeğine ne oldu? Müge Anlı canlı yayınında İBB Mezarlıklar Müdürlüğünden ne yanıt gelecek? İşte 24 Ocak Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler... Atv Müge Anlı canlı izle

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