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  • Son Güncelleme: 24.01.2019 12:55

Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hakan: Muhafız dizisinin 2. yeni sezonu için bekleyiş sürüyor. Netflix'in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan ve çoğu izeyiciden tam not alan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki, Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman?

Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman? Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Hakan: Muhafız, ilk 10 bölümüyle ilk sezonda seyirciyle buluştu. Yeni sezon öncesi detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni sezona bazı ünlü oyuncuların da katılacağı bildirildi. Peki, Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

HAKAN: MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Hakan: Muhafız'ın 2. sezonu merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Tahminlere göre, 2. sezonun 2019'un yaz aylarında takipçileriyle buluşacağı düşünülüyor. Hakan: Muhafız'ın yeni sezonuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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