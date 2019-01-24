Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman? Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Hakan: Muhafız, ilk 10 bölümüyle ilk sezonda seyirciyle buluştu. Yeni sezon öncesi detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni sezona bazı ünlü oyuncuların da katılacağı bildirildi. Peki, Hakan: Muhafız 2. sezon ne zaman başlayacak? Hakan: Muhafız'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

HAKAN: MUHAFIZ 2. SEZON NE ZAMAN?

Hakan: Muhafız'ın 2. sezonu merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni sezonunun hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Tahminlere göre, 2. sezonun 2019'un yaz aylarında takipçileriyle buluşacağı düşünülüyor. Hakan: Muhafız'ın yeni sezonuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.