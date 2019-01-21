Müge Anlı canlı yayınında bugün ilginç gelişmeler yaşanacak. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili korku dolu gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. 16 yaşındaki Filiz Karadavut'u 12 yıl önce eniştesi Umut Çakırer mi öldürdü yoksa ablası Çiğrdem Çakırer mi öldürdü? Çiğdem Çakırer kardeşinin kaybolması ile ilgili ne saklıyor? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için 21 Ocak Müge Anlı canlı izleyin...

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