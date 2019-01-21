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  • 21.01.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 10:13

canlı yayınında cinayetiyle ilgili korkunç şüphe! Küçük kızı kim öldürdü? 21 Ocak

canlı yayınında şok eden iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 12 yıl önce ortalıktan esrarengiz bir şekilde kaybolan 16 yaşındaki hakkında ilginç gelişmeler yaşanacak. Filiz Karadavut'un ablası , kardeşinin ölmediğini iddia ederken annesi Durna Hanım, kızını eniştesinin öldürdüğünü iddia etti. 21 Ocak ında Filiz Karadavut ve ablası hakkında korkunç iddialar ortaya atılacak. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

canlı yayınında bugün ilginç gelişmeler yaşanacak. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayetiyle ilgili korku dolu gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. 16 yaşındaki Filiz Karadavut'u 12 yıl önce eniştesi Umut Çakırer mi öldürdü yoksa ablası Çiğrdem Çakırer mi öldürdü? kardeşinin kaybolması ile ilgili ne saklıyor? Merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için 21 Ocak Müge Anlı canlı izleyin...

ATV CANLI YAYIN

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