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Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf! 21 Ocak

Müge Anlı canlı yayınında büyük itiraf! 12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermesiyle damat Umut Çakırer, tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu. Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınından hemen sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Müge Anlı'nın Çiğdem Çakırer'e yönelttiği sorular üzerine Çakırer, kocası Umut Çakırer'in kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğünü itiraf etti. İşte 21 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeler...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 10:50:56 Güncelleme: 11:40:36
Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA CİNAYET İTİRAFI!

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut cinayetiyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Abla Çiğdem çakırer her şeyi itiraf etti!

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA FİLİZ KARADAVUT CİNAYETİ İTİRAFI! - TIKLA İZLE

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf!

12 yıl önce kaybolan kız kardeşi Filiz Karadavut için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş. Damat Umut Çakırer, tutuklanmıştı. Çiğdem Çakırer, kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu.

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf!

3 çocuk annesi Çiğdem Çakırer, annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf!

Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı Çiğdem Çakırer'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

Müge Anlı canlı yayınında Filiz Karadavut'un ablası Çiğdem Çakırer'den şok itiraf!

Durna Karadavut yıllar önce programımıza gelmek istediğini kızı tarafından engellendiğini de iddia etti.

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