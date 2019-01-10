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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 10:46

'da bugün Hatay'da işlenen araştırılıyor! 'i kim neden öldürdü? 10 Ocak

canlı yayınında Hatay'da yaşanan sırlarla dolu araştırılacak. Atv'nin sevilen programı ile Tatlı Sert'te bugün, 3 ay önce öldürülen 68 yaşındaki 'in sır dolu ölümü hakkında bir ipucu aranacak. Evine 100 metre kala vurularak öldürülen Ali Göneş'i kim, neden öldürdü? Anlı canlı yayınında sır perdesi aralanacak mı?

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