Müge Anlı canlı yayınında Hatay'da yaşanan sırlarla dolu cinayet araştırılacak. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, 3 ay önce öldürülen 68 yaşındaki Ali Göneş'in sır dolu ölümü hakkında bir ipucu aranacak. Evine 100 metre kala vurularak öldürülen Ali Göneş'i kim, neden öldürdü? 10 Ocak Müge Anlı canlı yayınında sır perdesi aralanacak mı?
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