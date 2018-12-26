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  • 26.12.2018 09:40

canlı yayınında iyle ilgili son durum nedir? Bulunan kemikler kime ait? 26 Aralık

'da bugün iyle ilgili ne yaşanacak? Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 7 yıl sonra ortaya çıkan cinayet herkesi şok etti. O zamanlar Müge Anlı Mehmet Uygur'un eşi 'un çelişkili cevapları üzerinde durmuş ancak herhangi bir delil bulunamadığı için Mehmet Bey'e ne olduğu ortaya çıkmamıştı. Valilik ve polis ekiplerinin yeniden dosyayı ele alması üzerine ortaya çıkan cinayet için alarma geçildi. ında da gösterilen kazı çalışmalarında çıkan bir torba kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor. İşte Anlı canlı yayınında yaşananlar...

'da bugün 'un cesedi araştırılırken ortaya çıkan kemiklerin kime ait olduğu açıklanacak mı? Gündüz kuşağının başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 26 Aralık Çarşamba günü Mehmet Uygur hakkında yeni gelişmeler yaşanacak. 7 yıl önce kocasını öldüren 'un söylediği yerde polis ekipleri tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Dün ına gelen bilgiye göre polis ekipleri bir torba kemiğe ulaştı. Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur iyle ilgili yeni gelişmeler için yin...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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