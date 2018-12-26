Müge Anlı'da bugün Mehmet Uygur'un cesedi araştırılırken ortaya çıkan kemiklerin kime ait olduğu açıklanacak mı? Gündüz kuşağının başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 26 Aralık Çarşamba günü Mehmet Uygur hakkında yeni gelişmeler yaşanacak. 7 yıl önce kocasını öldüren Hatice Uygur'un söylediği yerde polis ekipleri tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Dün Müge Anlı canlı yayınına gelen bilgiye göre polis ekipleri bir torba kemiğe ulaştı. 26 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler için Müge Anlı canlı izleyin...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.