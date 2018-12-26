Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gelişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında herkesi şok eden gelişmeler yaşandı. 7 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet Uygur cinayetinde 6 sün sonra yeni bulgulara rastlandı. Mehmet Uygur öldürüldükten sonra 2 kadın tarafından bir battaniyeye sarılı vaziyette Hatay Dörtyol Derinçay mevkiinde bir araziye 2011 yılında gömüldü. Müge Anlı ekibi yaptığı araştırmalara göre cinayette kullanılan silahın ve Mehmet Uygur'un nüfus cüzdanının da o battaniyeye sarılı olduğu bilgisine ulaştı. Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur'un cesedi araştırılırken 2 çuval eşyaya rastlandı. Bulunan eşyaların bir kadına ait olduğu ve bu kişinin de Selvi Uygur olması üzerinde şüpheler arttı. İşte 26 Aralık Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Uygur cinayetiyle ilgili yaşananlar...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 11:11:01 Güncelleme: 11:28:02
Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gellişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

Müge Anlı'da her şey gün yüzüne çıkıyır. 2011 yılında kayıp olarak kayıtlara gerçen ve tam 7 yıl sonunda eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Mehmet Uygur cinayetinde yaşanan son gelişmeler kan dondurmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI - MEHMET UYGUR CİNAYETİNDEKİ ARAŞTIRMADA 2 ÇUVAL EŞYA BULUNDU! - TIKLA

Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gellişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

MEHMET UYGUR'UN CESEDİ ARANIRKEN ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞOK ETTİ!

Müge Anlı Hatay'da yapılan kazı çalışmalarına canlı yayında bağlandı. Polis memurlarının didik didik aradığı bölgede bulunanlar poşetlendi.

Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gellişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

26 Aralık'ta yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar tüm detaylarıyla sizlerle.

Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gellişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

Kazı çalışmalarının başında duran polis memurları, hem kepçenin kazdığı yeri hem de kazıdan çıkan toprakları kontrol ediyor.

Müge Anlı - Mehmet Uygur cinayetinde şok gellişme! Arama çalışmalarında 2 çuval eşya çıktı! 26 Aralık

Kepçenin döktüğü toprağı da kotrol eden ekip hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor.

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