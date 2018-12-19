Müge Anlı canlı yayında herkesin merakla beklediği sorular cevap bulacak. Elif Öğretmen annesi Nedret Hanım'da mı kalacak yoksa eşi Zafer Bey'de mi? Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım, dünkü mahkemede neler yaşandığını anlatacak. İşte 19 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan gelişmeler...

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