Müge Anlı canlı yayında herkesin merakla beklediği sorular cevap bulacak. Elif Öğretmen annesi Nedret Hanım'da mı kalacak yoksa eşi Zafer Bey'de mi? Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım, dünkü mahkemede neler yaşandığını anlatacak. İşte 19 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan gelişmeler...
ATV CANLI YAYIN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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