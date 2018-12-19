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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 10:19

canlı yayında açıklıyor! 'e kim bakacak? 19 Aralık

canlı yayınında bugün 'in kimde kalacağı açıklanacak. Hakim Elif Öğretmen'in kimde kalmasına karar verdi? ve mahkemede karşı karşıya geldi. Gündüz kuşağının en başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım, dün görülen dava hakkında neler anlatacak? Merak edilen soruların cevabı için Anlı canlı izle...

canlı yayında herkesin merakla beklediği sorular cevap bulacak. annesi 'da mı kalacak yoksa eşi 'de mi? Elif Öğretmen'in annesi Nedret Hanım, dünkü mahkemede neler yaşandığını anlatacak. İşte Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan gelişmeler...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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