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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 13:18

canlı yayında açıkladı! İşte mahkemeden gelen kararı! 19 Aralık

canlı yayınında hakkında beklenen mahkeme sonucu açıklandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftalar önce Elif Öğretmen'in annesi 'ın feryatları bütün izleyiciyi ve Müge Anlı'yı derinden yaralamıştı. Anne Nedret Hanım'ın iddiaları üzerine Elif Öğretmen için Müge Anlı, ekibi ve tüm vatandaşlar harekete geçti. Herkes bildiklerini anlattı ve eşi Zafer Bey'in yanında hayatını yatağa bağlı devam ettiren Elif Öğretmen'in kimde kalması gerektiğine dair mahkemeden sonuç geldi. İşte Anlı canlı yayınında açıklanan Elif Öğretmen mahkeme sonucu...

Müge Anlı Atv canlı yayında Elif Öğretmen mahkeme sonucunu açıkladı. Eşi Zafer Bey'in yalanları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktıktan sonra Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler Uzmanları harekete geçti ve Elif Öğretmen'in en iyi şartlarda nerede kalmasının uygun olacağını araştırdı. 19 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken yaşanan sağlık sorunları sebebiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen'in bakımının ve vasiliğinin kime verileceği mahkemeye taşındı. Mahkeme Elif Öğretmen için hangi kararı verdi? İşte merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...

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