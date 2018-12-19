Müge Anlı Atv canlı yayında Elif Öğretmen mahkeme sonucunu açıkladı. Eşi Zafer Bey'in yalanları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktıktan sonra Aile ve Sosyal Sosyal Hizmetler Uzmanları harekete geçti ve Elif Öğretmen'in en iyi şartlarda nerede kalmasının uygun olacağını araştırdı. 19 Aralık Müge Anlı canlı yayınında ikinci çocuğunu dünyaya getirirken yaşanan sağlık sorunları sebebiyle hayatını yatağa bağlı devam ettirmek zorunda kalan Elif Öğretmen'in bakımının ve vasiliğinin kime verileceği mahkemeye taşındı. Mahkeme Elif Öğretmen için hangi kararı verdi? İşte merak ettiğiniz her şey haberimizin detayında...