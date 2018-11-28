ATV CANLI YAYIN
SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM | CANLI
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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