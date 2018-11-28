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  • Son Güncelleme: 28.11.2018 20:14

32. bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz canlı

ünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, uzun süredir Kaleliler ile kanlı bıçaklı olan Cemil, Nazar’ın Vedat tarafından uğradığı şiddeti öğrenince Vedat'ı öldürmeye kararlıdır. Ancak bu durum Fatih'in hayatını tehlikeye atacak. Evlatlarının hayatını tehlikeye atan kişinin sorumlusu olarak Nefes'i gören Saniye Hanım Nefes'e öfke dolu sözler kullanacak. İşte Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölüm... Sen Anlat Karadeniz canlı izle

ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM | CANLI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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