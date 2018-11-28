ATV CANLI YAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM | CANLI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 32. yeni bölümde Nefes ve Tahir'in en mutlu gününe gölge düşecek. Vedat'ın adamlarının Fatih'i vurması Saniye Hanım için bardağı taşıran son damla olacak.