ATV CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek. İzleyicinin uzun zamandır beklediği mutlu sahneler atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Sen Anlat Karadeniz bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek. İzleyicinin uzun zamandır beklediği mutlu sahneler atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.