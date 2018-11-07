Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ufak Tefek Cinayetler 40. son bölüm özeti

Ufak Tefek Cinayetler 40. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Ufak Tefek Cinayetler'in bir önceki bölümünde cinayete kurban giden Arzu'nun ölümünden sonra Sarmaşık yasta. Arzu'nun ölümünün cinayet olduğu anlaşıldı. Sonrasında akıllarda tek bir soru oluştu: Arzu'nun katili kim? Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında ittifak oluşuyor. Son bölümü seyreden vatandaşlar, gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü beklemeye başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ufak Tefek Cinayetler 40. son bölüm özeti..

UFAK TEFEK CİNAYETLER 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 40. randevusuna çıkan Ufak Tefek Cinayetler'in bu bölümünde, Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. Arzu'nun ölümünden sonra kadınlar arasında şaşırtıcı bir ittifak kuruluyor. Oya, sonunda Kerim'le ilgili gerçeği öğreniyor. Pelin ve Emre arasında ise işler beklenmedik bir noktaya varıyor.