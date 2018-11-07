Müge Anlı canlı yayınında bugün sır perdesi aralanıyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun cinayeti ile ilgili son nokta konulacak mı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. Müge Anlı ve ekibi 6 Eylül'de kaybolan Yasemin Oruçoğlu'nun cansız bedenine titiz araştırmaları sonucunda ulaştı. Bu sırada cesedin henüz Yasemin Oruçoğlu'na ait olduğu belirlenmemişken bir de görgü tanığına ulaştılar. Bu görgü tanığı, Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu'nun cesedinin çıktığı ve olay günü Cendere yolundaki hurda otobüsün yanına yanaşan beyaz minibüsteki kişinin, gözaltına alınan kişilerden birisinin olup olmadığını tespit edecek. İşte 7 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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