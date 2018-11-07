  • Televizyon
  • 07.11.2018 09:36
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 09:36

'da bugün katil ortaya çıkacak mı? canlı yayınında inde şok gelişmeler

'da bugün şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün Yasemin (Nazmiye) Oruçoğlu iyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkarttığı görgü tanığı bugün ifade verecek. Gayrimenkul zengini 'nun 6 Eylül'de öldürüldüğü ve cesedin bulunduğu Cendere yolundaki hurda otobüsün yanına yanaşan beyaz minibüsteki kişinin kim olduğunu tespit etmeye çalışacak olan görgü tanığı her şeyi ortaya çıkartacak mı? İşte 'da yaşananlar...

canlı yayınında bugün sır perdesi aralanıyor. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu'nun i ile ilgili son nokta konulacak mı? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi yine bir başarıya imza attı. Müge Anlı ve ekibi 6 Eylül'de kaybolan 'nun cansız bedenine titiz araştırmaları sonucunda ulaştı. Bu sırada cesedin henüz Yasemin Oruçoğlu'na ait olduğu belirlenmemişken bir de görgü tanığına ulaştılar. Bu görgü tanığı, Nazmiye (Yasemin) Oruçoğlu'nun cesedinin çıktığı ve olay günü Cendere yolundaki hurda otobüsün yanına yanaşan beyaz minibüsteki kişinin, gözaltına alınan kişilerden birisinin olup olmadığını tespit edecek. İşte canlı yayınında yaşananlar...

ATV CANLI YAYIN

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