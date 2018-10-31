Koca Koca Yalanlar'ın ekran macerası kısa sürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisi 12. bölümüyle takipçilerinin karşısına son kez çıktı. Final bölümüyle ekranlara gelen dizinin bu bölümünde, Ahmet, Sude'nin hamile olduğunun söylemesi ile ayrılma planları sekteye uğradı. Koca Koca Yalanlar'ın final bölümünde neler yaşandı? İşte Koca Koca Yalanlar final bölümü özeti...

KOCA KOCA YALANLAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ahmet'le evlenmeyi hedefleyen Sude'nin hamile olduğu yalanını söylemesi ile Ahmet'in, Sude'den ayrılma plânları suya düşer. Bunu öğrenen Müjgansa Ahmet'ten uzaklaşmakta kararlıdır. Öte yandan Erdem'le Ahmet'in, Müjgan için birbirleriyle olan rekabeti sürmektedir.

Nilgün, kendisini yıllarca aldatan Şahin'den intikamını acı bir şekilde alır. Canan, yakın arkadaşının yaptıklarından haberdar olduğu için Osman'ı da sorumlu tutmaktadır ve bu yüzden onunla evlenmeyi çok istemesine karşın teklifini reddeder.

Ahmet'i nikah masasına oturtmak isteyen Sude, hamile olduğu yalanını söylüyor!

Nilgün, kocası Şahin'in kendisini defalarca aldattığını öğrendikten sonra tüm mal varlıklarını üzerine geçirmişti. Şahin, eşinin kendisini affetmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu süreçte Nilgün'ün en büyük destekçileri Müjgan ve Canan olur. Öte yandan Osman, evlenme teklifini kabul etmeyen Canan'ın gönlünü almaya çalışır. Osman, Canan'ı ikna etmeye çalışırken işler istediği gibi gitmez.

Ahmet ile Müjgan'ı ise sürpriz bir haber beklemektedir. Sude, Ahmet'i kaybetmemekte kararlıdır. Hamile olduğunu söyler ve Ahmet ile evlenmek için tüm kozlarını kullanır.

KOCA KOCA YALANLAR 11. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ahmet ve Müjgan yılların alışkanlığıyla evlilik yıl dönümlerinde, gittikleri deniz kenarında karşılaşırlar. Duygusal yakınlaşmaları, bir aracın çarpmasıyla hastanede son bulur. Müjgan'a dönmek isteyen Ahmet, Sude'den ayrılma plânları yapmaya başlar.

Şahin ve Osman ona önerilerde bulunurken Erdem, Ahmet'e Müjgan'ın kolay kolay onu affetmeyeceğini söyler. Ahmet, Sude'den ayrılmak için Alp'ten bile medet ummaktadır.