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  • 31.10.2018 09:37
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 16:14

'da bugün! 'da 'ın kaçırılmasıyla ilgili şok gelişmeler yaşanacak!

'da bugün yine ilginç gelişmeler yaşanacak. Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün ile ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. 21 yıl önce evinden 50 adım uzaklıkta arkadaşlarıyla birlikte köpekle oynarken kaçırılan 2 buçuk yaşındaki Gürsel, 24 yaşında gerçek ailesine Müge Anlı canlı yayında kavuştu. Evlatlık verildiği aile ile öz ailesi yine Müge Anlı'da bugün karşı karşıya gelecek. Gürsel'in kaçırılmasında öz aileye düşmanlık güden kişilerin parmağı mı var? Gürsel Selam'ı kaçıran kişi ya da kişiler kimler? İşte tüm sorular bugün Müge Anlı canlı yayında açıklık kazanmak için masaya yatırılacak. 31 Ekim ...

'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalar büyük bir titizlikle araştırılmaya devam ediyor. 6 Eylül'de ortadan kaybolan gayrimenkul zengini 'nun cesedine 27 Ekim'de ulaşıldı. Müge Anlı'nın ekipleri ve ailesi eşliğinde memleketinde defnedilen Yasemin Oruçoğlu'nun katili kim? 21 yıl önce evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye verilen ve yıllar sonra gerçek ailesinin hayatta olduğunu öğrenen Gürsel'i kaçıran ya da kaçıranlar kim? Gürsel'in 21 yıl boyunca öz ailesinden uzak kalmasına sebep olanlar akrabaları mı? 'ı evlatlık edinen aile gerçeği biliyor ve saklıyor mu? 'da neler oldu?

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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