Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? Atv'nin en çok takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün faili meçhul cinayetler, kayıplar ve kaçırılmalar büyük bir titizlikle araştırılmaya devam ediyor. 6 Eylül'de ortadan kaybolan gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu'nun cesedine 27 Ekim'de ulaşıldı. Müge Anlı'nın ekipleri ve ailesi eşliğinde memleketinde defnedilen Yasemin Oruçoğlu'nun katili kim? 21 yıl önce evinin önünden kaçırılıp başka bir aileye verilen ve yıllar sonra gerçek ailesinin hayatta olduğunu öğrenen Gürsel'i kaçıran ya da kaçıranlar kim? Gürsel'in 21 yıl boyunca öz ailesinden uzak kalmasına sebep olanlar akrabaları mı? Gürsel Selam'ı evlatlık edinen aile gerçeği biliyor ve saklıyor mu? 31 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?