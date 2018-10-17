Bahattin Karakoç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası 5. Kirap ve Kültür Fuarı'na katılarak, dün kitaplarını imzalayan Karakoç, evde rahatsızlanınca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (SKSÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karakoç, yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şair, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Bahattin Karakoç kimdir? İşte Bahattin Karakoç hakkında merak edilenler...

BAHATTİN KARAKOÇ KİMDİR?

Bahattin Karakoç, 1930 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce "Yılın Şairi" seçilen Karakoç, 1986'da "Bir Çift Beyaz Kartal" kitabıyla şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü, 1991'de ise Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat yarışmasında "Beyaz Dilekçe" şiiriyle birincilik ödülü kazandı.

"Türkçe'nin Uluslararası 2. Şiir Şöleni" için gittiği Almatı'da 1993'te "Büyük Abay" ödülüne layık görülen Karakoç'a, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 2014'te "fahri doktora unvanı" verildi.

Karakoç, Türk edebiyatında "Dede Korkut" ve "Beyaz Kartal" olarak anılıyor.

BAHATTİN KARAKOÇ ESERLERİ

* Mevsimler ve Ötesi , (1962)

* Seyran, (1973)

* Zaman Bir Beyaz Türküdür, (1974)

* Sevgi Turnaları, (1975)

* Ay Şafağı Çok Çiçek , (1983)

* Kar Sesi , (1983)

* İlkyazda, (1984)

* Bir Çift Beyaz Kartal , (1986)

* Menzil, (1991)

* Uzaklara Türkü , (1991)

* Güneşe Uçmak İstiyorum , (1993)

* Beyaz Dilekçe, (1995)

* Güneşten Öte , (1995)

* Dolunay Şiir Güldestesi , (1996)

* Leyl ü Nehar Aşk , (1997)

* Aşk Mektupları , (1999)

* Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman, Ay Işığında Serenatlar , (2001)

* Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri , (2004)

* Ben Senin Yusuf'un Olmuşum , (2006)

* Barış Çağrısı Şiirleri-Dünya Barışına Çağrı Grubu-Meneviş Yayınları,(2009)