Sen Anlat Karadeniz bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında izleyiciye duygu dolu anlar yaşatacak. Yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanda Tahir teslim olmak için Nefes'le son konuşmasını yapıyor. ATV'nin efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümde tüyler ürperten sahneler bu akşam sizlerle olacak, hazır olun. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölümden duygu dolu dakikalar... Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman izle...