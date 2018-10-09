'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 110. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. EDHO'nun 110. son bölümü haberimizde…



Dost bilinen düşmanlar!

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.



EDHO 109. BÖLÜMDE NELER OLDU? EDHO 109. BÖLÜM

Ortalık karışıyor!



Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.