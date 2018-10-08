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  • 08.10.2018 12:47
  • Son Güncelleme: 08.10.2018 - 12:47

Diriliş Ertuğrul'a bomba transfer! Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon öncesi oyuncu kadrosu zenginleşiyor. Milyonlarca kişinin izlediği TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'da 5. sezon öncesi bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başrolününde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Peki ama Diriliş Ertuğrul 5. sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni sezonda neler olacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrula bomba transfer!

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yeni sezon çekimleri Riva'da kurulan dev platoda son sürat devam ediyor.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Mehmet Bozdağ imzalı projenin kadrosuna son olarak usta oyuncu bir oyuncu daha dahil oldu.

İşte detaylar...

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