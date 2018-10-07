Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "Ağlama Anne" ise 7 Ekim Pazar yani bu akşam Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Yeni dizi Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı izle...
Ağlama Anne için son saatler! Yeni dizi Ağlama Anne 1. bölüm bu akşam Atv' de yayınlanacak! Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı izle
Ağlama Anne 1. bölüm 7 Ekim Pazar yani bu akşam Atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni dizi Ağlama Anne için geri sayım başladı. Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan Ağlama Anne dizisinde seyirciyi neler bekliyor? İşte yeni dizi Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı...
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