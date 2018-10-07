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  • 07.10.2018 - 14:47
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 14:47

için son saatler! Yeni dizi bu akşam Atv' de yayınlanacak! izle

1. bölüm 7 Ekim Pazar yani bu akşam Atv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. için geri sayım başladı. Küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan Ağlama Anne dizisinde seyirciyi neler bekliyor? İşte yeni dizi fragmanı...

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yeni sezonun iddialı işleri arasında şimdiden yerini alan başrollerini Birce Akalay, Özlem Yılmaz, Cansel Elçin, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar ve Ekin Mert Daymaz'ın paylaştığı küçük yaşta yaptığı bir hata sonucu, evlat katili olmakla suçlanan Alev ile ailesinin duygu yüklü hikâyesini anlatan "Ağlama Anne" ise 7 Ekim Pazar yani bu akşam Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor! Yeni dizi Ağlama Anne 1. bölüm fragmanı izle...

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