BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜM İZLE

Züleyha'nın seçimi

Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM İZLE