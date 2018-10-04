BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 4. BÖLÜM İZLE
Züleyha'nın seçimi
Bir tren yolculuğuyla başlayan Adana hikayesi, Züleyha için artık daha da dayanılmaz bir hale geldi. Yılmaz'a ihanet etmektense ölmeyi tercih eden Züleyha, işlerin daha da zorlaştığının farkında! İlk bölümden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde, heyecan daha da artıyor. Geçmiş, gün yüzüne çıkarken, mücadele de yeniden başlıyor. Hünkar'ın ihbarıyla yakalanan Yılmaz'ın hapse girmesi, Yaman Çiftliği'nde her şeyi tamamen değiştirdi. Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile nikah masasına oturacak mı? Yoksa hem kendisi, hem bebeği, hem de Yılmaz için ölümü mü seçecek?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜM İZLEZüleyha aşkı için kendini feda ediyor!
Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor. Yaman Çiftliği'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Hünkar, verdiği beklenmedik kararlarla seyircinin nefesini keserken, Züleyha tüm çaresizliği ile ona şefkat gösterene sığınıyor. Yılmaz'ı bekleyen zorluklar ise kan donduran cinsten. Züleyha ve Yılmaz'ın başının dertte olması Gaffur'u ve Saniye'yi oldukça sevindirirken duruma üzülen isim Gülten oluyor. Gülten'in Yılmaz'a olan aşkı bu bölümde iyice açığa çıkıyor. Fakat öğreneceğini gerçeklerle yıkılması da an meselesi! Züleyha'nın sıkıntıda olduğunu öğrenen Demir, ne gibi bir hamle yapacak? Hükmettiği topraklar gibi, günden güne aşık olduğu Züleyha'ya da hükmedebilecek mi? Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, bu bölümde yapacağı fedakarlıklarla izleyiciyi büyülüyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!
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