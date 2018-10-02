Dolar 6,126
  • Televizyon
  • 02.10.2018 - 02:19
  • Son Güncelleme: 03.10.2018 - 02:19

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 109. Bölümü yayınlandı. ’nun nefesleri kesen 109. Bölümünden sonra hayranları ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı’ aramasıyla 110. Bölüm fragmanını aramaya başladılar. Peki, EDHO’nun 110. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde…



'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 109. Bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 109. Bölümde Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar