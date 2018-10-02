



'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 109. Bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 109. Bölümde Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.