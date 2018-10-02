'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 109. Bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 109. Bölümde Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 109. Bölümü yayınlandı. EDHO’nun nefesleri kesen 109. Bölümünden sonra hayranları ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı’ aramasıyla 110. Bölüm fragmanını aramaya başladılar. Peki, EDHO’nun 110. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde…
- EDHO'nun 109. bölümü yayınlandı!
- EDHO'da ortalık karışıyor!
- Bir Zamanlar Çukurova yine ekranlara kilitleyecek!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.