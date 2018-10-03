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  • Yaşam
  • 03.10.2018 - 11:43
  • Son Güncelleme: 03.10.2018 - 11:43

4. fragmanı yayınlandı mı? Züleyha kimi seçiyor? Bir Zamanlar Çukurova 4.yeni bölüm

4. yarın akşam yani 4 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00'da Atv ekranlarında... 3. son bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova yayınlandıktan hemen sonra gözler fragmanını aramaya başladı. Züleyha bebeği ve sevdası için seçimini hangi yoldan yana kullanacak? Yarın akşam Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı izle...

Bir Zamanlar Çukurova Perşembe 4. yeni bölüm fragmanı sonunda yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölümüyle izleyenleri ağlatmış ve bu hafta yayınlanacak olan 4. yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlanmıştı. Ekranlara hızlı bir giriş yapan dizinin sevenleri Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanını aramaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı izle...

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