Züleyha aşkı için kendini feda ediyor!
Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor.
Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. bölümü yayınlandı | Bir Zamanlar Çukurova 3. Bölüm izle
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yine nefesleri kesti! Geçtiğimiz iki haftaya damga vuran dizi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi. Birbirlerine duydukları sonsuz aşkla herkesi ekran başına kilitleyen Züleyha ve Yılmaz'ın hikayesini anlatan ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. yeni bölümü yayınlandı. Heyecan dolu ilk bölümüyle izleyicisini ekranlara kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. Bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz
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