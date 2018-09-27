

Züleyha aşkı için kendini feda ediyor!



Soluk soluğa geçen aşklarıyla izleyiciyi ekrana bağlayan Züleyha ve Yılmaz, bu defa herkesi ağlatacak! Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına kaçıp, Yaman Çiftliği'ne sığınan aşıkların hayatı Hünkar'ın ailesini korumak adına verdiği karar üzerine tamamen değişiyor! Jandarmanın Yılmaz'ın peşine düşmesiyle, işler çığırından çıkıyor.