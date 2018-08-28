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'de sürprizi

programının bu hafta sürpriz bir konuğu vardı. 'nın 'i yarışmacı oldu.

Kim Milyoner Olmak İsterde Hayta İsmail sürprizi

ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu 'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz vardı. Türk sinemasının efsane film serisi 'nda 'i canlandıran usta oyuncu , Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

Sorunun doğru cevabıysa karıncaydı.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 09:07
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