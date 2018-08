Sen Anlat Karadeniz'in 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara veren Sen Anlat Karadeniz'in 2. sezon tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.



SON YILLARIN EN İYİSİ

Son altı yılın iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı Sen Anlat Karadeniz'in ikinci sezon çekimleri başladı. Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye'de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz'e armağan olsun" dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluştu.

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

SEN ANLAT KARADENİZ'İN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Sen Anlat Karadeniz, 21'inci bölümüyle haziran ayına ekran macerasına kısa bir ara vermişti. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizinin yeni sezon tanıtım videosu ve afişi izleyicilerle paylaşıldı.

İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 2.sezon fragmanı...

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz, duygusal anların yaşandığı son bölümünün ardından sezon finali yapmıştı. Ekranlardaki ilk sezonunu yaşayan dizinin sezon finali yapmasının ardından izleyiciler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili dizinin yapımcısı Osman Sınav'dan henüz bir açıklama gelmedi. Sevilen dizinin, dizi sezonunun açılacağı eylül ayı ortaları itibariyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?