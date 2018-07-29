Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.
İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih...
Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da son durum
TRT'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un sevenleri Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki ama Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni sezonda neler olacak? Diriliş Ertuğrul'la ilgili son dakika gelişmeleri...
Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.
Etiketler: Diriliş Ertuğrul
- Diriliş Ertuğrul'dan Game of Thrones'a flaş transfer
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. bölümde neler olacak?
- Sen Anlat Karadeniz sezonu zirvede tamamladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.