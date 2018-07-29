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ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da son durum

TRT'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran dizisi 'un sevenleri Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki ama Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul'da yeni sezonda neler olacak? Diriliş Ertuğrul'la ilgili son dakika gelişmeleri...

İşte Diriliş Ertuğrulda son gelişme

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.

İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih...

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 16:42
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