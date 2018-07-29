Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümleri sevenleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.



Yayınlanan bölümleriyle reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, sezon finaliyle de izleyiciyi ekranlara kilitlemişti.



İşte Diriliş Ertuğrul dizisinden son bilgiler ve dizinin yeni sezonun başlayacağı tarih...