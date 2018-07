Türkiye seçimini yine A Haber’den yana kullandı

Türkiye'nin zirvedeki haber kanalı A Haber, Haziran ayında yine izleyicinin ilk tercihi oldu. Kantar Media Haziran ayı ölçümlerine göre; Türkiye'nin En Çok İzlenen Haber Kanalı bir kez daha A Haber olurken, 44 aydır sürdürdüğü birinciliğini elden bırakmadı. Milletin sesi olma görevinin getirdiği sorumluluğun yanı sıra, 'anında haber' sloganı ile haber nerede ise orada olan A Haber, 7/24 kesintisiz canlı yayın maratonunda rakiplerini bir kez daha geride bıraktı. Milli birliğe tanıklık eden ve özverili yayınlarıyla her zaman milletin yanında duran Türkiye'nin yerli ve milli kanalı A Haber, günün her saati Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haberleri doğru ve hızlı bir şekilde iletiyor.

A HABER'DEN KANDİL'DE TARİHİ YAYIN

Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerlerken, A Haber ekipleri tüm gelişmeleri bölgeden anbean aktardı.

Kandil operasyonunda son durumu A Haber ekipleri Kandil eteklerindeki 'Soran' kasabasından bildirirken,

Türk televizyonlarında tarihi bir yanına daha imza attı.

SEÇİMİN NABZI A HABER'DE

Türkiye'nin sandık başına gittiği tarihi 24 Haziran seçimlerinde izleyici seçimin nabzını A Haber-Atv ortak canlı yayınında tuttu. Seçim günü A Haber rakiplerine fark atarak en çok izlenen haber kanalı oldu. Yaklaşık 15 saat süren ortak canlı yayında, A Haber- Atv Haber reytingleri alt üst etti. Tüm Kişiler, AB ve 20 + ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanallar arasında yer alan A Haber-Atv tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı.

A HABER- ATV 42 NOKTADAN CANLI YAYINDAYDI

Türkiye'nin iki dev televizyonunun güçlerini birleştirdiği yayın saat 16.00'ı gösterdiğinde Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan

A Haber ekipleri, 42 noktadan canlı yayın ile an be an seçimin nabzını aktardı.

Seçim yasağının kalkması ile birlikte, en doğru ve güncel seçim sonuçları,Avrupa'nın en büyük video duvarı önünde en anlaşılır grafikler eşliğinde, Türkiye'nin en deneyimli araştırmacı ve gazetecilerinin yorumları ile

Türkiye'nin Seçimi özel yayınında ekrana gelirken,t arihi seçim sıcağı sıcağına canlı yayında yorumlandı.

MİLYONLAR SEÇİM ZAFERİNİ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle birlikte yurdun dört bir yanında coşku doruğa çıktı. Milyonlarca kişi seçim zaferini, meydanlarda kutlarken, dünyanın dört bir yanındaki zafer kutlamaları A Haber'deydi. Sahada ve kamera arkasında görev alan deneyimli ekibi, Avrupa'nın en büyük video duvarı, yine Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış muhabir ekibi ve güçlü haber merkezi ile halkın iradesi en hızlı ve doğru şekilde ekranlara yansıtılırken Türkiye seçimini yaptı ve seçimi A Haber'den izledi.

A HABER SEÇMENE MİKROFON UZATIYOR

A Haber, 24 Haziran seçimleri sonrası da sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşın,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanan seçim ile ilgili değerlendirmelerinin ekrana geldiği röportajlarda,

A Haber ekibi İstanbul sokaklarını karış karış gezerek, mikrofonları vatandaşa uzatıyor.

DÜNYA KUPASI A HABER'DE

Dünyanın dört bir yanını kasıp kavuran Dünya Kupası heyecanı A Haber'de yaşanıyor. Kıtaları aşan bir heyecan ile her gün oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri, takım ve taraftarların özel görüntülerinin yanı sıra; Rusya'da bulunan

A Haber ekibinden Ali Baransel ve Mehmet Tekin kupa heyecanı her yönü ile A Haber izleyicisine aktarıyor.