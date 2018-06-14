Sen Anlat Karadeniz tüm kişilerde %11,35 izlenme oranı ve %33,28 izlenme payı, AB'de %8,08 izlenme oranı ve %26,79 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,77 izlenme oranı ve %27,55 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Adından sıkça söz edilen, sezon finaliyle de yine çok konuşulan atv'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz birinciliği kimselere kaptırmadı. Dizi, Çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve en çok izlenen yapım oldu.

SEN ANLAT KARADENİZ 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz, dün akşam 21. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Vedat'ın Ceylan'ı da alıp kaçmasından sonra Nefes'in peşine düşeceğini anlayan Tahir, Yiğit'le ikisini Rusya'ya götürmeye karar verdi.

Mustafa'nın hapse girmesinden sonra ikileme düşen Tahir, Nefes ve Yiğit'i asker arkadaşı Ali ile birlikte Rusya'ya göndermeye, ağabeyiniçıkardıktan sonra da onların yanına gitme kararı aldı.

Nefes'in hiç gönüllü olmadığı bu kaçış planı, ne yazık ki Vedat'ın kulağına gitti.

Cemil, Ruslarla yaptığı görüşmede Tahir'in karısı ve iki çocuğuyla birlikte kaçacaklarını öğrendi. Bu arada Ceylan'la birlikte uzun süre ormanda dolaşan Vedat, sonunda Cemil'in evine geldi. Cemil, Vedat'ı artık evinde istemediğini, cinayet işleyen biriyle artık işi olmadığını söylerken Tahir ve Nefes'in Rusya'ya kaçacaklarını da anlattı.

(Vedat)

Vedat, bu kez onların peşine düştü. Ruslar'ı gemide beklerken Vedat'ın da gemide olduğunu kimse bilmiyordu. Ali'yi etkisiz hale getiren Vedat, yere döktüğü benzin ve elindeki çakmakla Tahir ve Nefes'i tehdit etmeye başladı.

Bu sırada Ceylan'ın kendi kızı olduğunu ve Tahir'in de bunu bildiğini öğrenen Nefes, büyük bir şok yaşadı.

Ceylan ve Yiğit'i geminin başka bir yerine gönderen Vedat, Nefes'ten Tahir'in ellerini ve ayaklarını bağlamasını istedi. Beline de bir ağırlık bağlattığı Tahir'i itmesi için Nefes'i zorladı.

(Nefes)

Nefes kabus dolu anlarda çocukları ve Tahir arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve Tahir'i itti. Ancak Nefes'in elinin Tahir'in elindeki ipte olduğu görüldü düşmeden önce. Muhtemelen Nefes, Tahir'in ipini gevşetmişti.

Tahir gemiden denize düştü. Nefes ise çığlık çığlığa arkasından bağırırken Vedat''ın "Artık bu bela başımızdan gittiğine göre rahat rahat konuşabiliriz hayatım'' sözleri duyuldu.

Şimdi yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Tahir o iplerden ve belindeki ağırlıktan kurtulabilecek mi büyük merak konusu…