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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Okuma Yazma Seferberliği'nde büyük başarı! Yarım milyonu aştı...

ü yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz'in heyecan dolu 19. yeni bölümü yayınlandı. 'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 19. bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 19. bölümü yayınlandı!

Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit'e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan'la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir. Ancak Deli Tahir'in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes'i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan'ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.

Sen Anlat Karadeniz 19. bölüm izle - Hemen izle




Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 19:37
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