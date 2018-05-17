ATV'nin heyecan dolu dizisi Sen Anlat Karadeniz 17. bölümü ile herkesi ekran başına kiltledi. Vedat'ın planları Tahir için kötü sonu getiriyor. Mercan ölümle buruna... Cemil de Tahir'in peşini bırakmıyor. Tahir, Nefes'in kızını buluyor...

Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?

​ATV'nin heyecan dolu dizisi Sen Anlat Karadeniz 17. bölümü ile herkesi ekran başına kiltledi. Vedat'ın planları Tahir için kötü sonu getiriyor. Mercan ölümle buruna... Cemil de Tahir'in peşini bırakmıyor. Tahir, Nefes'in kızını buluyor...

Sen Anlat Karadeniz 18. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.