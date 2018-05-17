Bütün düğümler birer birer çözülmektedir. Nefise, aşkla sevdiği kocası Muzaffer'in acı çekmesine daha fazla dayanamaz. Her şeyi göze alır ve gerçeği itiraf eder. Emre'nin kendi oğlu olduğu bilgisi Muzaffer'i tam anlamıyla sarsmıştır. Nefise'ye şimdi ne diyecek, nasıl davranacaktır? Nefise kendini affettirebilecek midir? Olanlar üzerine vicdan azabı duyan Azime, belki de ilk defa elini taşın altına koyacaktır. Nefise'nin masum olduğunu haykırır.

Öte yandan Emre gibi kardeşleri de gerçeklerden habersizdir. Ahmet konusunda büyük bir ders almış olan Cemre, şimdi ne yapıp edip ablasına olan borcunu ödemeye kararlıdır. Zeynep'in Onur ile yeniden mutlu olabilmeleri için elinden geleni yapar. Bu arada Suat da Cemre'ye olan duygularını açma isteğindedir.



