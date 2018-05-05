Karadeniz’e dizi dopingi

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz, bölge turizmini coşturdu. Dizi çekimlerinin yapıldığı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi ve Sürmene'deki Memişağa Konağı yerli yabancı turist akınına uğrarken, sette uzun kuyruklar oluştu. Dizinin Trabzon'a günübirlik gelen turist sayısını ikiye katladığını belirten turizmciler, "Otellerde konaklayan yabancı turistler çekim yerlerini soruyor. Tur programlarına dizi setlerinin eklenmesini istiyorlar" dedi.

İNTERNETTEN İZLİYORLAR

Sen Anlat Karadeniz'in, bölge turizmine ciddi bir ivme kazandırdığını belirten Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, diziyle birlikte çok bilinmeyen yayla ve köylerin öne çıktığını vurguladı. Trabzon'un daha çok Uzungöl ile bilindiğini belirten Toktaş, "En az Uzungöl kadar güzel olan yerlerimiz tam anlamıyla tanıtamıyorduk. Bölge turizmcileri olarak bir dizi ya da filme sponsor olup Karadeniz'deki farklı güzellikleri tanıtmayı planlarken ATV bu diziyi devreye aldı. Bizim için inanılmaz güzel bir jest oldu. Bölge turizmcileri olarak ATV yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.







Dizinin Arap turistler tarafından da takip edildiğini anlatan Toktaş, şöyle devam etti: "Özellikle Suudi ve İranlı turistler diziyi internetten izliyormuş. Bize dizinin nerede çekildiğini soruyorlar. Bazı otelerimiz talep üzerine tur güzergâhına dizinin çekildiği bölgeleri eklemeye başladı. Dizi çekimlerinin yapıldığı Kiraz, Lapazan, Mağura yaylalarına ve Sürmene ilçesindeki Memişağa Konağı'na yoğun talep var. Çekimlerin yapıldığı Çatma Obası ve Mızraklı Su köylerine küçük turlar başladı. Eskiden Trabzon Uzungöl'den ibaret gibiydi. Şimdi farklı güzelliklerimiz de öne çıkmaya başladı."









GÜNÜBİRLİK TURİSTİ İKİYE KATLADI

Dedeman Otelleri'nin CEO'su Emrullah Akçakaya, dizinin günübirlik turizm hareketini katladığını söyledi. Akçakaya, "Bu durum esnafın da yüzünü güldürdü" dedi. Otellerinde konaklayan yabancı turistlerden de diziye dair sorular aldıklarını aktaran Akçakaya, önümüzdeki yıl talebin daha da artacağını kaydetti.





Memişağa Konağı



KARADENİZ CENNET GİBİ

Diziyi internetten izlediğini belirten Lübnanlı Leyal Safre, "Karadeniz'i arkadaşlarımdan duymuş ancak hiç gelmemiştim. Sen Anlat Karadeniz dizisini arkadaşım tavsiye etti. Netten birkaç bölüm izleyince bölgeye merakım daha arttı ve ailemle geldim. Karadeniz cennet gibi" dedi.



7 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Total izleyicide birinciliği elden bırakmayan Sen Anlat Karadeniz dizisi halihazırda Romanya, Gürcistan ve Yunanistan'a ihraç edildi. Kazakistan, Hırvatistan, Latin Amerika ve Özbekistan tarafında da talep edilen dizi için ATV yönetimi görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.