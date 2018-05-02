"Nefes ile Tahir evlenecekler!"

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?



