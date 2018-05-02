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  1. EDHO yeni bölümüyle bu akşam ATV'de

bu akşam 'de

yine milyonlarca insanı ekrana kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de yeni bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde ne olacak? Sen Anlat Karadeniz'de 15. bölümde Tahir ile Nefes evlenecek mi? Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de 'de

Nefes ile Tahir evlenebilecekler mi?

"Nefes ile Tahir evlenecekler!"

Tahir, Yiğit için evlenme kararını bi kere almıştır; ok da yaydan çıkmıştır. Ona karşı olan tüm sesleri bastırır, hedefe kitlenir. O ses Nefes'in sesi olsa bile. Zaten yaylada söylediği "Vedat'ın artığıyla evlenecek misin?" sözünden dolayı Nefes'e çok kızgındır. Nefes'in söylediği hiçbir şeyi dinlemez, evleneceklerini herkese açıklar, ailesinin de, Nefes'in de karşısında dağ gibi durur.

Nefes için ise evlilik keskin bıçaktır. Evlense yanacaklar, evlenmese yanacaklar. Büyük çelişkisinin içinde çırpınırken, hayatının herkesten sakladığı en büyük acısı, onu uykularında yakalamaya başlar. Nefes'in evleneceği haberini alıp öfkeden çıldıran Vedat, bu evliliği engellemek için hazırladığı planını devreye sokar. Tahir ise Vedat'ı engellemeye çalışırken, geçmişte Vedat'ın canını bağışlamasına sebep olan sırrın iziyle karşılaşır. Tahir'le Nefes evlenebilecekler mi?


Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle - Hemen izle

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 18:42
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