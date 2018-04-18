Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok ayrılık

ATV'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 99'uncu bölümünde; 'Pudra Hakkı' karakteri, masada 'Tipi' (Savaş Özdemir) tarafından boğularak öldürüldü.
Tipi, Hakkı'ya "Seni ben öldüreceğim demiştim. Sağolsun Hızır bana bu şansı verdi" dedi.
Hakkı'nın "Masada kimse öldürülemez" sözlerine Hızır, "Sen yokken ölümünü oyladık" karşılığını verdi.
Böylece 'Hakkı' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Levent Özdilek, senaryo gereği diziye veda etmiş oldu.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 99. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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