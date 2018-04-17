"Masamızda oturan masamızda ölür!"

Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır. Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir. Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.



