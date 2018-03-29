Sen Anlat Karadeniz, tüm kişilerde %16,85 izlenme oranı ve %35,35 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sen Anlat Karadeniz zirveden inmiyor
Etiketler: sen anlat karadeniz
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